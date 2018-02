Dragão em teste decisivo de 45 minutos no Estoril

Sérgio Conceição só pensa em dar a volta ao resultado na segunda parte do jogo com o Estoril. FC Porto perde por 1-0.

01:55

Sérgio Conceição só pensa em vencer o Estoril nos 45 minutos em falta do jogo referente à 18ª jornada da Liga, esta quarta-feira, às 18h00, e já transmitiu essa mensagem aos jogadores do FC Porto.



O treinador dos dragões está consciente que é preciso entrar com tudo para dar a volta ao resultado. Isto porque um triunfo permite ao líder do campeonato somar 61 pontos, aumentando para cinco a vantagem sobre os rivais Benfica e Sporting.



O FC Porto parte em desvantagem para a 2ª parte do encontro (1-0, golo de Eduardo). A partida acabou por ser interrompida ao intervalo, após um abatimento na bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota, onde se encontravam os adeptos azuis-e-brancos, a 15 de janeiro.



Devido ao regulamento da Liga há jogadores que não podem ser utilizados nesta 2ª parte. No caso do FC Porto, Paulinho, Waris, Gonçalo Paciência e Osório estão fora das opções de Conceição, uma vez que não estavam inscritos à data do 1º tempo. O mesmo acontece com Dankler, Ailton, Matheus Savio, Ewandro Costa e Gonçalo Santos no Estoril. Já Ricardo Pereira, Danilo e Aboubakar são baixas nos dragões por lesão. Também de fora dos canarinhos estão Tiago Cardoso, Joel, Gonçalo Brandão (lesionados), Kléber (castigado) e Fernando Fonseca (cedido pelo FC Porto).



Além destas condicionantes, os jogadores que foram titulares na 1ª parte do jogo e que esta quarta-feira não sejam lançados no onze inicial não poderão estar na ficha de jogo. José Sá, que acabou por não ser convocado, não poderia estar no banco de suplentes caso não fosse titular. Assim, Casillas deve voltar a ser opção inicial nos dragões. O mesmo aplica-se a Reyes. Não viajou com a equipa, pelo que Marcano deve alinhar ao lado de Felipe. Já Brahimi, que não jogou a 1ª parte, será titular.



André Claro e Halliche

Halliche e André Claro devem ser as novidades no onze de Ivo Vieira para o duelo com os dragões, em virtude das saídas de Wesley e Aylton Boa Morte do clube. De resto, os restantes jogadores que alinharam em janeiro devem ser escolhidos para o onze.