Dragão faz mira a Luís Filipe Vieira

Entretanto, João Carlos Teixeira abordou o jogo de sábado (20h30, Sport TV1), em Braga. "Estamos na reta final do campeonato, as coisas têm corrido bem. O apoio dos adeptos tem sido fundamental. Não há melhor do que jogar fora e sentir que estamos em casa."

Através do diretor de comunicação e informação, o FC Porto divulgou, na noite de terça-feira, os nomes daqueles que, segundo Francisco J. Marques, recebem a ‘cartilha’, nome dado pelos dragões às informações cedidas a comentadores ligados ao Benfica. No topo da lista dos destinatários, está Luís Filipe Vieira."O problema não é a existência da cartilha, é tratar os adversários da maneira que trata e ser caucionada pelo presidente do Benfica. Não me venham dizer que é um clube organizado e muito à frente. Os comentadores do FC Porto não são inundados com propaganda. Isto é Goebbels [ministro da Propaganda de Hitler]. Isto é uma vergonha", referiu Marques, no Porto Canal, ironizando com o que chama de "postura de Rainha de Inglaterra" de Vieira.O dirigente portista apontou ainda o dedo ao suposto apoio ilegal do Benfica à claque No Name Boys, citando um mail do responsável da segurança das águias para Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD, após a partida em Braga. No regresso a Lisboa, segundo se lê, membros dos No Name pediram faturas do combustível com número de identificação fiscal do Benfica e evitaram as portagens, numa fuga por um portão da estação de serviço de Aveiras. O Benfica, soube o, enviou a divulgação do mail ao departamento jurídico.