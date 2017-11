Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão ganha asas na Champions

Triunfo difícil mas incontestável do FC Porto frente ao Leipzig, com golos de Herrera, Danilo e Maxi Pereira.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O FC Porto ganhou asas na Liga dos Campeões com um triunfo difícil mas incontestável sobre o Leipzig, por 3-1. Um resultado que permitiu à equipa de Sérgio Conceição ascender ao segundo lugar do grupo G.



As contrariedades para Sérgio Conceição começaram cedo, com a lesão de Marega que foi substituído por André André (12’) e obrigou a alterar o sistema tático. O Dragão entrou em 4x4x2, mas acabou em 4x3x3.



A lesão foi um duro golpe, mas o primeiro golo portista surgiu no minuto seguinte. Um canto de Alex Telles para Herrera que cabeceou para Danilo. A bola sobrou para o mexicano que fez o 1-0.



O Leipzig assumiu então o jogo. Com um futebol veloz, fruto da boa condição física e da juventude dos seus jogadores, foi criando problemas. Foi então a vez de José Sá negar um golo a Forsberg, com uma grande defesa num livre direto.

Na etapa complementar, o Leipzig jogou os trunfos Werner e Klostermann. E os resultados foram quase imediatos. Três minutos depois, Werner repunha a igualdade (1-1).



Os dragões passaram por algumas dificuldades, mas chegaram à vantagem num cabeceamento de Danilo, que estava em posição irregular.



A equipa lusa uniu-se e revelou grande solidariedade para defender os três pontos e o milhão e meio de euros para os seus cofres. Os portistas aguentaram a pressão e Sérgio Conceição fechou os caminhos da sua baliza com a entrada de Maxi Pereira e Reyes. Maxi a assumiu a posição de extremo direito ainda com Ricardo em campo.



Se dúvidas houvessem sobre a opção do técnico ficaram dissipadas quando Aboubakar isolou o uruguaio que arrancou e perante a saída de Gulacsi fez o 3-1. Um golo muito celebrado que dá vantagem direta ao FC Porto sobre os alemães. Os dragões dependem apenas deles próprios para chegarem aos oitavos de final da Champions.



ANÁLISE

Solidariedade portista

A lesão de Marega fez mudar a tática de 4x4x2 para 4x3x3. E só resultou devido à enorme solidariedade e vontade dos jogadores portistas para travarem os alemães.



Marega e a lesão

Marega acusou uma lesão na coxa direita aos 6 minutos. Insistiu em ficar no campo e, após mais um arranque, acabou por ser substituído. Acabou por agravar a lesão.



Romeno deu ajuda

O árbitro romeno acabou por dar uma ajuda ao FC Porto ao validar o golo de Danilo, que tem a cabeça à frente dos defesas alemães. Anulou bem dois golos ao Leipzig por fora de jogo.



"Temos pouco tempo de recuperação"

Sérgio Conceição não escondeu a satisfação pela vitória frente ao Leipzig para a Champions, mas lamentou a proximidade do jogo frente ao Belenenses para o campeonato português. "Jogamos já no sábado, que é um aspeto negativo. Temos pouco tempo de recuperação", referiu o técnico no final do encontro.



O treinador admitiu que a lesão do avançado Marega na primeira parte, modificou a estratégia inicialmente planeada. "Tínhamo-nos preparado para jogar com dois homens na frente. Infelizmente, o Moussa [Marega] magoou-se. Estamos preocupados com estas situações. O plantel não é muito largo em soluções, mas acredito nos jogadores que tenho".



A derrota por 3-2 na terceira jornada serviu de lição e Sérgio Conceição preparou a equipa para evitar surpresas. "Foi um jogo seguro. Penso que trabalhámos de forma a não sofrermos o que sofremos na Alemanha. É de louvar o espírito de sacrifício que os meus jogadores tiveram. Interpretaram na perfeição o que foi preparado".