Dragão garantiu Lucho por 500 mil euros

Marselha não acionou cláusula de 15 milhões de euros. Em troca, azuis-e-brancos perdoaram dívida antiga.

Por Hugo Real | 08:25

Quando no final de janeiro de 2012 Lucho González regressou ao FC Porto foi anunciado que o argentino voltava a custo zero, isto porque o Marselha não acionou a cláusula de rescisão de 15 milhões de euros que constava do contrato.



Agora, e no âmbito da investigação da Justiça francesa a 18 transferências do clube gaulês entre 2009 e 2012 (ver caixa), foi revelado que a principal dúvida das autoridades é saber como é que o Marselha libertou um jogador a custo zero quando o podia vender por um valor considerável.



Os responsáveis dos dragões terão explicado que em troca perdoaram dívidas que os franceses ainda mantinham respeitante à compra do passe de Lucho em 2009 (por 18 milhões de euros, ao que ainda acresceu mais alguns milhões determinados no contrato pelo cumprimento de objetivos). Mas, sabe o CM, a dívida do Marselha era muito inferior aos 15 milhões de euros.



O relatório e contas da FC Porto SAD do primeiro semestre da época 2011/12 revela que no final de dezembro de 2011, um mês antes do regresso de ‘El Comandante’, o montante que o emblema francês tinha a pagar era um milhão de euros.



E, segundo apurou o CM, aquando da contratação do antigo capitão dos dragões, o valor já era menor: cerca de 500 mil euros. Contas feitas, o Marselha fez um desconto de mais de 14 milhões face à cláusula de rescisão.



A Justiça francesa suspeita que possa ter existido um pagamento dos dragões, mas que não foi para os cofres do Marselha. Refira-se que nas contas de 2011/12, os dragões referem que o regresso de Lucho custou 640 mil euros em "serviços de intermediação".



Desvio pode ter atingido 72 milhões

A Unidade Central de Luta Contra o Crime Organizado de Marselha suspeita que entre 2009 e 2012 o Marselha tenha sido alvo de uma extorsão milionária, tendo pago entre 68 e 72 milhões de euros à máfia corso-marselhesa, liderada por Jean Luc Barresi, no âmbito de 18 transferências. Uma delas é a de Lucho González.



Venda por 18 milhões

No final da época 2008/09, Lucho foi vendido por 18 milhões (mais seis variáveis). Franceses pagaram de imediato 8 milhões.



Champions dá 2 milhões

A prestação do Marselha na Liga dos Campeões em 2010/11 e em 2011/12 garantiu ao FC Porto mais dois milhões de euros, devido a cláusulas previstas aquando da venda.



Dívida saldada em 2011

Em junho de 2011, os franceses já tinham saldado todos os valores referentes à compra de Lucho. Contudo, em dezembro do mesmo ano, tinham mais um milhão a pagar, dado que o jogador cumpriu mais um objetivo definido no contrato.