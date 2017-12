Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão imparável na Taça da Liga

Equipa de Sérgio Conceição respeitou a formação de Vila do Conde e arrasou com um futebol fluido e vertical.

Por Mário Figueiredo | 22.12.17

O FC Porto vulgarizou ontem o Rio Ave com um triunfo fácil (3-0), que só pecou por números tão escassos, tal o domínio exercido neste jogo da Taça da Liga.



Sérgio Conceição mostrou grande respeito pelo Rio Ave ao manter os habituais titulares. Não quis facilitar e arrasou. Com um futebol fluido e rápido, demasiado rápido para os vila- -condenses, foi construindo um triunfo fácil. Soares abriu a contagem, após um erro de Cássio na reposição da bola. O imparável Brahimi intercetou e deu para Herrera, que assistiu Soares de calcanhar. Aliás, Soares redimiu-se de uma perdida escandalosa logo no segundo minuto a passe de Marega.



O Rio Ave parecia uma equipa adormecida e já a pensar nas férias de Natal. Sem velocidade, sem sentido tático, sem ambição e, acima de tudo, sem vontade de ganhar. Quem estava insaciável era o FC Porto. Marega (21’) fez o 2-0, mas apenas à terceira tentativa. Primeiro rematou fraco, depois Cássio defendeu e, por fim, celebrou o golo, após assistência de Danilo.



Os vila-condenses apenas conseguiram, através de João Novais, um remate por cima da baliza de Casillas, num livre.

Cássio lesionou-se e deu o lugar a Rui Vieira, que viu Danilo cabecear ao poste.



Na etapa complementar, manteve-se o domínio portista. Os vila-condenses abusavam da longa distância e Pelé ainda incomodou Casillas. Conceição rodava a equipa e fez entrar o goleador Aboubakar, que se isolou e foi travado em falta por Pelé (bem expulso). Penálti que o próprio converteu.



O FC Porto lidera o grupo com 4 pontos, os mesmos do Leixões. Os dragões defrontam dia 30 o P. Ferreira.



Análise do jogo



Positivo: Avalanche ofensiva

O FC Porto entrou com tudo. Uma avalanche ofensiva que se traduziu em dois golos na primeira parte, mas podiam ter sido cinco ou mais. As oportunidades de golo sucederam-se a um ritmo alucinante.



Negativo: Rio Ave a dormir

A hora do jogo foi tardia, mas não justifica a entrada a dormir dos vila-condenses. Sem ritmo, desconcentrados e desnorteados, permitiram ao FC Porto construir um resultado tranquilo. Muito mau...



Árbitro: Uma mão e um vermelho

O domínio do FC Porto nunca esteve em causa, mas Soares devia ter visto vermelho por uma entrada dura e sem a preocupação de jogar a bola. Viu um amarelo. Ficou também por assinalar uma grande penalidade por mão de Nadjack na área, na sequência de um canto. Danilo foi bem expulso.



"Reyes só quer saber do título"

Matías Bunge, representante de Diego Reyes, mostra-se satisfeito com o papel mais importante que o central, em final de contrato, tem conquistado na equipa de Sérgio Conceição. "O Diego está a desfrutar, apenas concentrado no FC Porto. Não pensa em renovar nem em sair, só quer jogar e ser campeão num clube que já não o consegue há quatro anos", referiu à ‘Marca’ - versão para o México. "Está a ser procurado por outros clubes. Quando tiver de tomar uma decisão, tomará", frisou, lembrando que no verão houve propostas de Espanha, França, Rússia e Itália, mas Conceição quis mantê-lo.