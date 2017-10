Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão mais forte no dérbi

Resultado ilude as dificuldades que o FC Porto sentiu, especialmente na primeira parte.

Por Mário Pereira | 01:30

Golos de Aboubakar, Marega e Brahimi, todos na segunda parte, deram ontem ao FC Porto, no dérbi da cidade, um triunfo mais suado do que o resultado sugere. Só na segunda parte, o dragão conseguiu soltar fogo e mostrar a consistência necessária para levar de vencida um aguerrido Boavista, cujo empenho acrescentou qualidade ao espetáculo. A justiça do vencedor, essa não está em causa: o FC Porto foi mais forte.



A equipa de Sérgio Conceição sentiu grande dificuldade durante toda a primeira metade para ligar o seu jogo, de forma a criar situações de golo junto da grande área axadrezada. Sérgio Conceição procurou dar largura à equipa com a aposta no jogo profundo dos laterais Ricardo Pereira e Alex Telles, de maneira a retirar camisolas de xadrez da faixa central. Mas pelo meio nem Herrera nem Corona conseguiam criar envolvimentos para potenciar as ações de Marega, Brahimi e Aboubakar.



Com um sentido mais prático, o Boavista foi, por isso, a equipa mais perigosa nesta fase. Yusupha, um avançado com sentido de baliza, criou uma situação de aperto para os dragões aos 6’, bem resolvida por José Sá. Aos 22’, voltou a fazer-se notar, com um habilidoso toque de calcanhar, a dar seguimento a um cruzamento vindo da direita do ataque axadrezado. De novo, valeu José Sá.



Antes do intervalo, a mais flagrante oportunidade de marcar voltou a ser do Boavista, com Kuka a fugir pela esquerda, após falha de Felipe. Ou por falta de jeito ou por culpa de um relvado em maus estado, não conseguiu dominar a bola e a chance gorou-se. Um remate de Corona por cima da barra da baliza boavisteira, aos 44’, foi o melhor que o FC Porto conseguiu antes do descanso.



Após o intervalo, tudo foi diferente. A equipa azul e branca surgiu mais consistente e marcou logo aos 50 minutos, numa jogada larga de futebol, com Brahimi a servir Aboubakar para um desvio fácil.



O Boavista tentou reentrar no jogo. Conseguiu criar duas boas oportunidades para empatar, mas acabou por pagar a fatura de subir no terreno. Destapou a manta, acusou fisicamente, e na parte final acabou por consentir mais dois golos, numa fase em que a equipa estava claramente desequilibrada, na vã tentativa de querer parecer igual ao adversário. Houve dérbi no Porto, mas quem tem dragão no emblema mostrou a razão de ser mais forte.



"Somos uma equipa de campeões"

"É sempre um campo difícil de jogar, mas somos uma equipa de campeões que conseguiu aqui um resultado muito importante", admitiu Sérgio Conceição, técnico dos dragões, depois da conquista dos três pontos que asseguraram a liderança na Liga.



ANÁLISE

Ambiente de dérbi

O duelo entre as equipas do Boavista e FC Porto é o dérbi por excelência da cidade do Porto. O (bom) ambiente próprio de um dérbi esteve ontem presente no Estádio do Bessa e isso, só por si, acrescentou emoção e interesse ao espetáculo.



Estado do relvado

O estado do relvado do Estádio do Bessa foi um adversário dos jogadores de ambas as equipas. Pelo menos, daqueles que sabem tratar a bola com carinho. Por diversas vezes se viram tufos a levantar com mais facilidade do que deveria acontecer.



Alguma falta de critério

Arbitragem regular do lisboeta Hugo Miguel. Segurou bem o jogo no plano disciplinar, apesar de não ter sido inteiramente criterioso no julgamento das faltas merecedoras de cartões amarelos. Bem no julgamento dos lances nas áreas.