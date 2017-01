Dragão perde e vê duas taças a voar

Avança para a final four o Moreirense, que vai jogar com o Benfica ou V. Guimarães.



Análise do jogo



Positivo: Bravo Moreirense

Na primeira parte, o herói de serviço foi o guarda-redes Makaridze, com quatro ou cinco defesas de grande nível, a aguentar o nulo. Depois, na segunda metade, a irreverência de Geraldes e Podence notou-se.



Negativo: Depoitre, pois claro

Que fazer com este avançado belga que parece ter uma relação conflituosa com a bola? Entre outros lances, falhou um golo de forma incrível na cara do guarda-redes do Moreirense, aos 39 minutos.



Arbitragem: Não foi pela arbitragem

André André reclamou duas vezes penálti na primeira parte, após quedas na área. Lances polémicos com benefício da dúvida para Luís Godinho. A segunda parte fica marcada pelas expulsões de Danilo e Brahimi em lances de aparente desnorte dos jogadores do FC Porto. Pouco a dizer.



O FC Porto está fora da Taça da Liga após perder no terreno do Moreirense, um desfecho que faz regressar ao Dragão o fantasma da crise. Mesmo sendo esta uma competição historicamente tida como menor pelos azuis-e-brancos, não deixa de ser um objetivo de época que se perde e que se junta à eliminação muito precoce da Taça de Portugal, em Chaves.O Moreirense, deve dizer-se, teve grande mérito no triunfo. Soube aguentar bem na primeira parte, de claro domínio do FC Porto, e explorar com astúcia, no segundo tempo, as debilidades que o adversário inexplicavelmente trouxe do balneário após o intervalo. Francisco Geraldes, jovem cedido pelo Sporting, arrumou com os dragões, aos 49 minutos, num lance de ataque rápido, com méritos repartidos com Rebocho, autor do passe feito a régua e esquadro.A primeira oportunidade de golo do jogo pertenceu ao Moreirense. Mas aos 20 minutos o resultado já era lisonjeiro para os anfitriões. Com Óliver e Brahimi a carregar jogo para a frente, faltou perícia lá na frente para desviar a bola para o fundo da baliza contrária. Isso ou as excelentes intervenções de Makaridze, guarda-redes georgiano em noite de grande inspiração. Depois, foi o que já se escreveu: um FC Porto desligado, que acabou o jogo com nove elementos em campo após expulsões de Danilo e Brahimi, em aparente desnorte.