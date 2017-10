Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão quer riscar Casillas e Maxi

Jogadores estão em final de contrato e podem assinar por outro clube já em janeiro.

Por Mário Figueiredo | 08:50

Sérgio Conceição está a proceder a uma limpeza do balneário do FC Porto e Casillas e Maxi Pereira são os primeiros alvos.



O treinador do FC Porto passou à fase 2 do plano. Primeiro, assegurou-se que tinha substitutos à altura para Maxi Pereira (tem Ricardo e Layún) e Casillas (José Sá) e encostou os dois jogadores, os mais bem pagos do plantel portista. Está agora a tentar despachá-los em janeiro, poupando cerca de sete milhões de euros em salários ao clube.



É certo que os dois jogadores estão em final de contrato e podem assinar por outro clube já em janeiro. O facto de estarem no banco de suplentes, visa desgastar os jogadores e fazê-los procurar um novo clube.



O lateral direito, de 33 anos, ganha quatro milhões de euros brutos por ano. Esta temporada foi utilizado em apenas dois jogos da Liga, num total de 111 minutos. O facto de não estar a jogar com regularidade, pode afastá-lo da seleção uruguaia no Campeonato do Mundo de 2018 na Rússia. Um evento que serviria para o jogador encerrar a carreira internacional.



Já o guarda-redes Casillas, de 36 anos, aufere um salário anual de 10 milhões de euros/brutos. O FC Porto não conseguiu vender o jogador no defeso, mas a integração do jogador na equipa não foi consensual. Com José Sá a subir de rendimento, foi altura de Sérgio Conceição afastar o guardião espanhol. Alinhou em oito jogos da Liga e sofreu apenas três golos.



Casillas já não vai à seleção espanhola e dificilmente consegue um clube na Europa a pagar-lhe este vencimento milionário, pelo que a sua saída será mais complicada .