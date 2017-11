Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão salvo nos descontos

Algarvios chegaram a estar a vencer por 2-1, após uma hesitação de Casillas, que ontem voltou à titularidade.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Dois golos já nos descontos permitiram ao FC Porto dar a volta ao marcador e ganhar por 3-2 ao Portimonense, garantindo a presença nos oitavos de final da Taça de Portugal.



Sérgio Conceição ‘inovou’ com o regresso de Iker Casillas à baliza e até estreou o jovem André Pereira. Não prescindiu dos jogadores fulcrais da equipa. E o arranque não podia ser melhor. Aos cinco minutos já vencia por 1-0, com um golo de Danilo na sequência de um canto de Alex Telles.



O golo adormeceu o dragão. A equipa encostou-se à sombra da magra vantagem. O Portimonense foi-se erguendo e aumentou os níveis de confiança ao ponto de chegar ao empate por Wellington, após assistência de Nakajima. Há uma hesitação de Casillas e a bola passa-lhe entre as pernas.



Os dragões tentaram uma reação, mas esta foi lenta. Os aplausos tinham-se transformado em assobios.



Na segunda metade, uma bomba de Pedro Sá deixou os algarvios em vantagem. O dragão acordou, cerrou fileiras e foi atrás do prejuízo. A expulsão de Felipe Macedo ajudou.



Sérgio perdeu as estribeiras e foi expulso. Viu os golos de Aboubakar (90+1’) e Brahimi (90+6’) no balneário. Triunfo sofrido, mas justo dos portistas.



ANÁLISE

Reação portista

O FC Porto adormeceu após o primeiro golo, mas despertou quando se encontrou em desvantagem. Nessa altura apareceram os pesos-pesados: Aboubakar e Brahimi. Vestiram o fato-macaco e lutaram pela permanência na prova.



Sérgio Conceição

Foi expulso no banco quando a equipa perdia por 2-1, numa fase crucial do jogo. Reclamou por uma grande penalidade inexistente. Deixou a equipa em campo sem o seu líder, pode agradecer a Brahimi e Aboubakar a reviravolta.



Do oito ao oitenta

Muito permissivo na primeira parte, deixou que o jogo se tornasse agressivo. Depois, desatou a mostrar cartões amarelos a torto e a direito. Expulsou, bem, Felipe Macedo com duplo amarelo. Bem ao ajuizar os lances mais polémicos na área que poderiam dar penálti. Os sete minutos de descontos foram exagerados.



"Esta vitória vai unir ainda mais o grupo"

"Conseguimos inverter a situação e vencer. Espero que esta vitória una o grupo ainda mais", disse Brahimi no final do jogo de ontem.



A união do grupo portista ficou bem patente no final, Casillas puxou da palavra no centro do terreno para motivar ainda mais a equipa.