Dragão sem Casillas perde na Alemanha

Erro do guarda-redes em estreia na Champions torna ainda mais evidente a surpreendente ausência (por opção) de Casillas.

Por Mário Pereira | 01:30

Uma surpreendente opção de Sérgio Conceição, ao deixar Iker Casillas no banco de suplentes para dar a titularidade ao estreante (na Champions) José Sá, marcou indelevelmente a prestação do FC Porto na noite de ontem, em Leipzig. A estranha troca pareceu ter criado um foco de instabilidade no setor recuado da equipa, que nesta época tem sido um dos seus baluartes.



O ponto alto deste desconcerto aconteceu logo aos 8’, quando José Sá largou para a frente uma bola a pedir recarga fácil. À segunda, a bola entrou mesmo e até ao intervalo estava dado o mote para o desnorte, sob a forma de um frango.



O FC Porto ainda esboçou a reação. Chegou ao empate num lance que premeia o bom trabalho dos dois centrais, Felipe e Marcano, na área contrária, a ganharem sucessivamente nas alturas antes do remate de Aboubakar para o fundo das redes.



Mas o golo não serenou totalmente a equipa portuguesa. Lá atrás, a instabilidade mantinha-se. E isso foi fatal. Quando os dragões pareciam ter o jogo mais ou menos controlado, sofreram dois golos no espaço de dois minutos, ambos a castigar erros da linha defensiva do FC Porto. Marcano, no melhor e no pior, ainda fez o 3-2, antes do intervalo, dando o caráter frenético à primeira parte e esperança ao FC Porto para a segunda metade.



Mas o golo não deu asas ao dragão, como no anúncio da bebida energética que enche os cofres deste Leipzig.



ANÁLISE

Cuidado com este Leipzig

Ponto prévio: não é uma equipa do outro mundo, este Leipzig. Mas mostrou a razão de ter feito um bom campeonato interno na época passada e atualmente seguir no terceiro lugar na competitiva Bundesliga. Tem bons jogadores, alguns deles cheios de técnica, com destaque para Augustin, Sabitzer, Forsberg e o português Bruma.



Um erro com consequências

Não será de todo justo dizer que foi por causa de José Sá que o FC Porto perdeu, mas o lance condicionou todo o jogo. Não se pode largar assim uma bola para a frente. Num trocadilho fácil em que até entra o nome da conhecida bebida energética que patrocina o Leipzig apetece dizer que as asas que faltaram ontem ao dragão... estavam no frango.



Um penálti perdoado

O 1-0 cria dúvidas, porque no momento do remate de Bruma, de fora da área, Orban está em posição irregular. Mas a bola não vai para ele, mas sim para um companheiro, que tenta desfeitear José Sá. Esta ação coloca de novo Orban em jogo para a segunda recarga. Mas ficou um penálti por marcar por falta de Felipe sobre Bruma, aos 62 minutos.