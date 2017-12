Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão sem “loucuras” no mercado de janeiro

Pinto da Costa afirma que não fará contratações milionárias.

Por Mário Morgado Ribeiro | 06:00

"Não entramos em loucuras". Pinto da Costa garante que o FC Porto não vai fazer contratações milionárias no mercado de janeiro, depois de ter sido confrontado com o insucesso dos dragões em contratar Wendel ao Fluminense, que estará a caminho do Sporting por uma verba a rondar os 9 milhões de euros.



"Ele faz o que quiser. É livre", disse o presidente portista à margem da Assembleia Geral da Liga.



"O FC Porto está interessado em jogadores que os técnicos avalizem, com preços que sejam razoáveis. Ainda ontem [quinta-feira], o treinador [Sérgio Conceição] disse-me que se não houvesse lesões ou castigos não precisava de ninguém". No entanto, durante este mercado, pode chegar um avançado ao Dragão. Etebo (Feirense) e Raphinha (V. Guimarães) estão referenciados.



Até porque os azuis-e-brancos contam apenas com três avançados: Aboubakar, Marega e Soares. Os dragões ainda cumprem o fair-play financeiro da UEFA e por isso não se podem dar ao luxo de fazer grandes contratações para evitar sanções.



Quanto ao jogo do grupo D da Taça da Liga frente ao P. Ferreira, hoje às 20h15, Sérgio Conceição assegura que quer vencer a competição, embora haja outras prioridades.