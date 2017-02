Dragão sonha com liderança no clássico

Após dois dias de folga, os dragões voltaram ontem aos trabalhos, com duas sessões de treino. Rúben Neves já treinou condicionado, continuando a ser a única baixa para Nuno Espírito Santo tendo em vista o encontro de sábado.



"A equipa tem de pensar no primeiro lugar, que é o grande objetivo. Fazer a bola entrar e ir juntando os três pontos em cada jogo. Espero que este ânimo seja aproveitado", acrescentou Jaime Magalhães, ex-médio dos dragões. "É um momento de grande responsabilidade. Seguem-se dois jogos, com o Sporting e o V. Guimarães, muito importantes, esperando que o Benfica perca mais pontos", salientou o histórico jogador do FC Porto.Após dois dias de folga, os dragões voltaram ontem aos trabalhos, com duas sessões de treino. Rúben Neves já treinou condicionado, continuando a ser a única baixa para Nuno Espírito Santo tendo em vista o encontro de sábado.

A perspetiva de poder chegar à liderança no próximo sábado - o Benfica só joga no domingo - é a principal motivação do balneário do FC Porto, que quer aproveitar ao máximo a escorregadela do Benfica em Setúbal. O discurso de motivação de Nuno Espírito Santo assenta no objetivo de chegar ao topo da Liga."Em termos anímicos, é um estímulo muito importante para os jogadores. A derrota do Benfica deixou o FC Porto a morder-lhe os calcanhares", referiu Ricardo Costa, antigo central dos azuis-e-brancos e atual jogador do Luzern, da Suíça. "Penso que o FC Porto vai entrar ao ataque, tentando dominar a posse de bola, retirando-a assim ao Sporting. A equipa está, nesta fase, mais sólida e não vai desperdiçar esta oportunidade", frisou o defesa internacional português.Nuno Espírito Santo concentrou o seu discurso, nas últimas jornadas, na palavra ‘pressão’, aproveitando, da melhor maneira, o facto de jogar antes do Benfica no campeonato. O facto é que as águias acabaram por tropeçar. Mas o calendário do FC Porto não é nada fácil.