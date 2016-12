Dragão treme em casa e estraga contas

Também da cabeça de um central viria o empate: Flávio foi quem concretizou, após livre de Fabinho, sem hipóteses para José Sá. O guardião portista, que, curiosamente, ainda evitou males maiores pouco depois, com uma fantástica intervenção. Fim de jogo, fim de ano mais amargo para os portistas.



Chegou a segunda parte e, com ela, o golo do FC Porto. Grande passe de Herrera e Marcano a responder de cabeça. O Dragão acalmou e os jogadores também. Se calhar, em exagero.

Um empate a uma bola estragou as contas do FC Porto no fecho do ano e complicou a vida dos dragões na Taça da Liga, com a equipa de Nuno Espírito Santo a ficar obrigada a vencer em Moreira de Cónegos na próxima terça-feira. E pode não chegar.Perante uma surpreendente moldura de mais de 41 mil adeptos, Brahimi foi o primeiro a mostrar serviço. O argelino comprovou o bom momento e atirou à barra. Foi a primeira de muitas oportunidades desperdiçadas pelos portistas numa metade inicial de sentido único.Desperdiçadas, como quem diz, já que Vaná brilhou, e muito, na baliza feirense a remates de João Carlos Teixeira, Herrera, Rúben Neves e Marcano, estes dois já perto do intervalo, nuns últimos minutos marcados pelo polémica. Dois lances na área visitante e as pausas para Vaná ser assistido incendiaram o Estádio.