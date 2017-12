Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão vence Paços de Ferreira segue para a meia-final da Taça da Liga

FC Porto defronta Sporting, na fase seguinte da competição, no dia 23 de janeiro, em Braga.

Por Mário Pereira | 01:30

O FC Porto foi ontem a Paços de Ferreira vencer a equipa local, por 3-2, e carimbou a passagem às meias-finais da Taça da Liga, em que defronta o Sporting, no dia 23 de janeiro do ano prestes a começar. O jogo terá lugar em Braga, tal como os restantes da fase seguinte da competição, no sistema de final four. A final está marcada para dia 27.



A equipa de Sérgio Conceição entrou forte e autoritária no jogo e aos 21 minutos já vencia por 2-0. Com Brahimi inspirado, o conjunto vestido de azul e branco deparou-se com inesperadas facilidades para chegar perto da zona de finalização. Chegou ao primeiro golo por Reyes na sequência de um dos muitos (e quase todos eles bem marcados) pontapés de canto de Alex Telles; e elevou a contagem após uma excelente jogada individual de Brahimi, que correu com a bola desde a linha de meio-campo para finalizar à entrada da área com categoria.

O jogo parecia ir tornar-se num passeio para os portistas, mas num raro lance de ataque, o Paços de Ferreira reduziu por Luiz Phellype aos 31 minutos, num lance em que Reyes não fez tudo o que devia. Antes do intervalo, e a castigar algum adormecimento dos dragões, o mesmo Luiz Phellype empatou, reabrindo o jogo.



Sérgio Conceição esbracejou, insatisfeito. Procedeu a mexidas ao intervalo e fez entrar Corona e Aboubakar. Os dois, após quatro minutos em campo, fabricaram o 3-2 para o FC Porto, com cruzamento do mexicano e finalização do camaronês.



Até final, o FC Porto controlou, poderia ter feito mais golos mas a única ação digna de registo foi a expulsão de Herrera, por agressão a Andrezinho.



Liga proíbe jogo na RTP

A RTP tinha previsto transmitir o jogo Paços de Ferreira-FC Porto, mas, numa decisão de última hora, a Liga de Clubes decidiu proibir a emissão por a Sport TV ter reclamado o direito de exclusividade sobre o jogo. Segundo a Liga, a RTP exerceu o "direito de primeira escolha", no passado dia 29 de novembro, para o encontro V. Setúbal- -Benfica e não o duelo do FC Porto em Paços de Ferreira.