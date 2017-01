Dragão vira-se para Bakkali

CM apurou, o extremo continua a ser alvo do interesse de clubes brasileiros. O Vasco da Gama voltou, esta semana, a tentar perceber se é possível vir a contar com o jogador. Kelvin treinou ontem de forma condicionada, tal como os lesionados André Silva e Otávio. Já Layún limitou-se a fazer tratamento.



Também como possível solução chegou Kelvin, regressado do São Paulo e já com número atribuído pelo FC Porto: vestirá o 23. Porém, terá d e provar ao treinador que merece lugar na equipa. Ao que oapurou, o extremo continua a ser alvo do interesse de clubes brasileiros. O Vasco da Gama voltou, esta semana, a tentar perceber se é possível vir a contar com o jogador. Kelvin treinou ontem de forma condicionada, tal como os lesionados André Silva e Otávio. Já Layún limitou-se a fazer tratamento.

O decisivo encontro de hoje frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos e para a Taça da Liga, marca o último jogo de Brahimi antes de representar a Argélia na CAN. Nuno Espírito Santo garante que tem solução dentro de portas, mas os espanhóis garantem que já há uma proposta por Bakkali, do Valência."Desejamos que [o adeus de Brahimi] seja com uma vitória e que lhe corra tudo bem na CAN. Durante muito tempo, fomos sempre dizendo que estamos contentes com o plantel. Temos opções e encontraremos a solução internamente", disse Espírito Santo, à RTP.Porém, ontem , a rádio espanhola ‘Cadena Cope’ assegurou que os dragões estão a tentar assegurar Zakaria Bakkali, extremo de 20 anos que atua no Valência, clube ao qual chegou quando Nuno Espírto Santo era o treinador. Aliás, o Valência ganhou, então, em 2015, a corrida ao FC Porto, já interessado no jovem que tem tido dificuldade em consoldiar posição no clube ‘che’.