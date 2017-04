Dragões à caça de mais bilhetes para o jogo com o Sp. Braga

Ontem, o FC Porto anunciou que inicia hoje (10h00) a venda dos ingressos, na Loja do Associado do Estádio do Dragão e na FC Porto Store do NorteShopping. O preço é de 30 euros. Já o Sp. Braga tem definidas categorias a 20, 30 e 60 euros nos bilhetes para não-sócios.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O FC Porto pediu que o Sp. Braga lhe fizesse chegar um total de cerca de 6300 bilhetes para o importante encontro do próximo sábado, mas, ao que oapurou, o clube arsenalista vai entregar à volta de 2500 ingressos, todos para a caixa de segurança do setor visitante.Os dragões estão firmes na luta pelo título e a confiança dos adeptos tem-se traduzido em grande procura de bilhetes. Depois da polémica com o Benfica, o FC Porto pediu reforço de entradas ao emblema liderado por António Salvador, mas este respondeu com os referidos 2500 ingressos (mais 1000 do que os obrigatórios 5 por cento da lotação do estádio), referentes à zona visitante.Porém, e tal como aconteceu na visita das águias ao Municipal de Braga, milhares de ingressos para o público estão à ‘disposição’ nas bilheteiras do recinto arsenalista, sendo de prever uma invasão de adeptos portistas às mesmas.