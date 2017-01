Dragões alvo dos 'vampiros'

Entretanto, a imprensa mexicana aponta Nápoles e Inter como muito interessados em contar com Miguel Layún, lateral de 28 anos que também tem mercado na China.

Uma visita-surpresa de oito elementos da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) marcou esta quarta-feira no centro de treinos do FC Porto, no Olival, em Vila Nova de Gaia. Antes do treino da manhã, todos os jogadores do plantel foram alvo de controlo por parte da ADoP.A ação foi confirmada pelo próprio FC Porto e repete o que já tinha sido feito nos principais rivais dos dragões, Benfica e Sporting. Destaque ainda para a ausência de Maxi Pereira, com uma lesão no joelho esquerdo, que se juntou a Rúben Neves, também lesionado. Boas novas para Espírito Santo foram os regressos de Layún e Otávio, que já integraram o treino, embora ainda condicionados.Em relação ao mercado, o avançado Soares, do V. Guimarães, deve mesmo assinar pelo FC Porto nos próximos dias. Os dragões pretendem ficar com um mínimo de 80 por cento do passe do jogador que, nesta altura, está dividido entre os vimaranenses e o empresário e ex-craque portista Deco, que pode ser fundamental para levar a bom porto o negócio que deverá fazer-se por verba a rondar os cinco milhões.