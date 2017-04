Dragões apertam Benfica

O desperdício azul-e-branco terminou (70’) quando Corona, acabadinho de entrar, fintou Florent no corredor esquerdo e centrou atrasado para uma cabeçada fulminante de Soares e... 2-0. Quatro minutos depois, Domingos Duarte derrubou Brahimi. Penálti claro que o internacional argelino converteu no 3-0. Na parte final, o FC Porto limitou-se a gerir a contenda, sempre perto da baliza do Belenenses - Casillas não fez uma única defesa complicada.



Na segunda parte, só houve FC Porto. O Belenenses passou o tempo todo encolhido na defesa a ver o adversário, sem muita correria, criar e desperdiçar várias oportunidades para ampliar a vantagem: 53’ - Óliver centrou para o isolado Felipe falhar o cabeceamento por milímetros; 59’ - canto de Alex Telles para Soares se antecipar à defesa contrária e cabecear perto do alvo; 66’ - Maxi cruzou para Óliver fintar Cristiano e rematar, valendo aos azuis um corte, em cima do risco, de Domingos Duarte; 67’ - centro de Maxi para Felipe, sem oposição, no coração da área, atirar por cima.O desperdício azul-e-branco terminou (70’) quando Corona, acabadinho de entrar, fintou Florent no corredor esquerdo e centrou atrasado para uma cabeçada fulminante de Soares e... 2-0. Quatro minutos depois, Domingos Duarte derrubou Brahimi. Penálti claro que o internacional argelino converteu no 3-0. Na parte final, o FC Porto limitou-se a gerir a contenda, sempre perto da baliza do Belenenses - Casillas não fez uma única defesa complicada.

O FC Porto venceu ontem, com facilidade, o Belenenses, por 3-0 - resultado que só peca por escasso -, e vai acordar hoje na liderança da Liga, com mais dois pontos do que o Benfica, que às 20h15 defronta, fora, o Moreirense.O jogo começou com 15 minutos entediantes, em que o FC Porto teve mais bola, mas não sabia o que lhe fazer para perturbar a defesa do Belenenses, que até fez o primeiro remate enquadrado com a baliza, por Diogo Viana, à figura de Casillas. Depois, os dragões aceleraram um tudo ou nada, passaram a dominar e, na sequência de um dos vários centros de Alex Telles, na esquerda, André Silva, apertado por um opositor, desviou por cima da barra. Logo a seguir foi Soares que se deslocou para e esquerda e cruzou para André Silva falhar a emenda, num lance em que a bola bateu no braço direito de Edgar Ié.O árbitro Fábio Veríssimo, bem, só assinalou canto. O FC Porto subiu de rendimento e, até ao intervalo, criou mais duas situações de grande perigo: na primeira, André André fez um passe vertical para Maxi colocar a bola redondinha nos pés de Soares, que disparou fraco para as mãos de Cristiano; na segunda, Brahimi marcou um livre na esquerda, André Silva, de cabeça, assistiu Danilo, que rematou picado e fez o 1-0. Um bonito golo.