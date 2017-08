Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragões atacam rival Benfica

Azuis-e-brancos acusam Luís Filipe Vieira de ter conhecimento das claques.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:04

O FC Porto não poupou nas críticas às declarações do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, depois deste ter afirmado desconhecer a existência de claques no clube encarnado. "Sabe perfeitamente que existem. Tão bem que o Benfica até paga o aluguer de carrinhas para transportar esses adeptos, sabe-o tão bem que o treinador da equipa principal dá os parabéns em conferência de imprensa quando as claques fazem anos. Sabe-o tão bem que cede instalações no estádio às claques", referem os dragões em comunicado.



Os azuis-e-brancos vão mais longe e recordam o atropelamento mortal de Marco Ficini, adepto da Fiorentina ligado ao Sporting, junto ao Estádio da Luz, na madrugada do dérbi entre leões e águias, a 22 de abril. "Certamente não se esqueceu que a claque No Name foi mais uma vez responsável pela morte de um adepto. Estas tragédias só acontecem devido à cumplicidade dos sucessivos governos, incapazes de fazer cumprir as leis."



O FC Porto afirma que as águias estão protegidas por "várias entidades", vivendo num "permanente regime alternativo", e que Vieira "goza com os adeptos de futebol, com as autoridades desportivas e com a polícia, que ainda na última época levantou dezenas de autos devido a incidentes protagonizados pelas duas claques [Diabos Vermelhos e No Name Boys]".