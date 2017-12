Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragões estão atentos a Gaitán

Aboubakar é pretendido pelo Atl. Madrid, que pode ceder argentino já em janeiro.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O FC Porto está atento à situação de Nico Gaitán e as boas relações com o Atlético de Madrid podem abrir as portas do Dragão ao argentino já em janeiro, apurou o Correio da Manhã.



É certo que Nico Gaitán está de saída do Atl. Madrid. O médio não faz parte das opções de Diego Simeone, e está à procura de clube de forma a poder jogar com regularidade para estar presente no Mundial da Rússia. O CM sabe que o jogador agrada a Sérgio Conceição e é considerado um reforço importante para esta segunda metade da época. Os portistas estão na luta pelo Campeonato, na Liga dos Campeões, na Taça de Portugal e na Taça da Liga.



Mas os dragões têm um trunfo para trazer Gaitán. O Atlético Madrid pretende contratar Aboubakar no final da temporada e pode ‘reservar’ o negócio com o empréstimo de Gaitán, sendo feito no final da época o devido acerto de contas. Os dragões pedem 50 milhões de euros pelo goleador camaronês.



Quanto ao elevado salário, na ordem dos três milhões de euros limpos por ano, pode ser pago após a saída de Casillas no final da época. O guarda-redes ganha mais do que isso e está em final de contrato. Além disso, Gaitán vai encontrar o seu grande amigo Maxi Pereira.



Boas relações

As boas relações do FC Porto com o Atl. Madrid são antigas. O empréstimo de Diogo Jota, na época passada, foi um exemplo disso mesmo.



Sporting na corrida

O Sporting também está na corrida por Gaitán, mas o elevado salário é o principal entrave. Jesus elogia o jogador que treinou na Luz, mas sabe que é difícil.



Conceição decide Quintero

Sérgio Conceição está a ponderar o regresso de Quintero. O colombiano está emprestado ao Independiente Medellín onde em 33 jogos apontou 16 golos. Com os dragões em todas as frentes, o técnico entende que Quintero é importante para gerir Marega, Aboubakar e Soares.



Wendel chega por empréstimo

O médio Wendel (Fluminense) vai assinar pelo PSG, mas deverá ser emprestado ao FC Porto até ao final da época. Os franceses esperam que o jovem de 20 anos ganhe experiência de futebol europeu no Dragão antes de rumar a Paris na temporada de 2018/19.