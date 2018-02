Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragões fazem 'bluff' clínico

Aboubakar constou sempre como apto, mas afinal nem treinou durante a semana.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:01

Foi a surpresa no FC Porto, na ficha do jogo com o Sporting (vitória por 1-0), na 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal: Aboubakar de fora. No final, Sérgio Conceição revelou que o avançado não treinou durante a semana, por fadiga muscular, mas tal nunca constou no boletim clínico oficial dos dragões. A ‘surpresa’ já não é nova nesta temporada.



"O Aboubakar não treinou durante a semana. No último jogo com o Sp. Braga, saiu a 15 minutos do fim. Sentiu fadiga muscular. Não foi capaz de correr, nem sequer de fazer o chamado trote. Era difícil jogar", referiu Sérgio Conceição. Ainda assim, o avançado - ao contrário dos lesionados Danilo, Marcano e André André - integrou o grupo que estagiou em Gaia.



Foi também o treinador portista a revelar a mazela de Marcano, relegado para o banco no jogo - interrompido ao intervalo - com o Estoril , dando então conta das limitações físicas do central, que constava como apto na informação oficial.



Em sentido inverso, antes do jogo em Vila das Aves (1-1), Soares e Marega estavam dados como a treinar de forma condicionada e a fazer ginásio e surgiram de surpresa na partida. O brasileiro foi até titular. Estratégia ou não, foram cartas guardadas na manga até à última.



PORMENORES

William foi caso idêntico

Do lado do Sporting, também a ausência de William, por motivos físicos, foi uma surpresa. O médio integrou os convocados de Jorge Jesus para o jogo.



Treino condicionado

No boletim clínico de ontem, o FC Porto já informou que Vincent Aboubakar está limitado fisicamente, tendo realizado treino condicionado e ginásio.



Finta de Ricardo motiva aplauso

O FC Porto publicou, nas redes sociais e acompanhado de ‘emojis’ de aplausos, o vídeo com a finta de Ricardo Pereira sobre Fábio Coentrão, num lance em que o lateral do Sporting acaba mesmo por cair, na primeira parte do encontro da passada quarta-feira.