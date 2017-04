Dragões nas mãos de Jesus

Depois de recuar as linhas, o Sp. Braga voltou à carga, sempre sob a batuta do argentino Battaglia. Vukcevic primeiro e depois Rui Fonte colocaram os dragões em sentido.A fechar os primeiros 45’ em que a equipa da casa foi quase sempre melhor, uma grande penalidade clara na área portista (Óliver tocou a bola com a mão). Chamado a converter, o herói do primeiro golo – Pedro Santos – atirou com estrondo ao poste, evitando que o descalabro do FC Porto fosse ainda maior.O regresso dos balneários trouxe um conjunto portista transfigurado, pressionante e autoritário. O Sp. Braga recuou por culpa da ação do FC Porto mas também por evidente défice físico. Aos 62’, o inevitável Soares levou justiça ao marcador: um cabeceamento perfeito após canto de Alex Telles.Com o Sp. Braga a tentar apenas rápidas transições e sem o domínio a meio-campo, voltou a ser o FC Porto a estar perto do golo. Danilo em duas ocasiões cabeceou ao lado sem oposição para desespero do banco de suplentes do FC Porto. Até final muitas quezílias, muitas faltas, amarelos, pedidos de penáltis (Soares voltou a pedir falta na área num lance com Alan) e a expulsão de Brahimi do banco de suplentes.A cinco jornadas do fim, as fichas do FC Porto vão agora para aquilo que o Sporting pode fazer contra o Benfica.