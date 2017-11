Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragões preveem prejuízo de 17,2 milhões de euros

SAD vai discutir números da época 2017/18 esta sexta-feira em Assembleia Geral.

08:43

A FC Porto SAD vai continuar a registar prejuízo. Pelo menos esta é a previsão do orçamento para a época 2017/18 da sociedade que gere o futebol profissional dos dragões e que vai ser discutido esta sexta-feira na Assembleia Geral da SAD.



De acordo com o documento, os dragões preveem fechar o exercício atual com um resultado negativo de 17,3 milhões de euros. Ainda assim, uma melhoria em relação aos 35,3 milhões de prejuízo da temporada transata e os 58,4 milhões registados em 2015/16.



Para esta época, o FC Porto prevê receitas operacionais de 98,8 milhões, com as maiores fatias a virem das provas da UEFA (29,4 milhões) e dos direitos de TV (23,7 milhões). Os custos operacionais vão chegar aos 118,5 milhões, sendo que 59% deste valor vai para o pagamento de salários (69,4 milhões).



Apesar deste documento não identificar as receitas que o FC Porto prevê fazer com a venda de atletas, ele adianta que o saldo entre compras e aquisições será positivo em mais de 55 milhões de euros. Tendo em conta que estão previstos 35 milhões em "amortizações e perdas de imparidade com passes", isto significa que os dragões esperam fazer vendas acima de 90 milhões de euros.



Champions define receitas

A previsão de proveitos operacionais da SAD para esta época aponta para 29,4 milhões de receitas vindas da UEFA, mas para o concretizar os dragões terão de garantir o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. No total, os proveitos cairão 200 mil euros face a 2016/17.



Salários descem 3,8 milhões

Na apresentação das contas, Fernando Gomes, administrador financeiro da SAD, disse que a sociedade libertou esta época 26 jogadores que tinha sob contrato o que permitiria poupar mais de 20 milhões de euros. Contudo, a redução prevista no orçamento é de apenas 3,8 milhões.



PORMENORES

Banca ‘leva’ 17,5 milhões

Para a época de 2017/18, a SAD prevê custos financeiros de 17,5 milhões de euros, praticamente o mesmo valor que gastos na temporada transata.



Salários a votos

A proposta da comissão de vencimentos também será votada e prevê que os salários da administração não estão dependentes dos resultados financeiros.