Dragões sem descanso

Conceição quer motivação em alta no jogo da Taça da Liga.

Por Filipe António Ferreira | 08:39

Sérgio Conceição não dá tréguas ao plantel do FC Porto. Quer terminar o ano a vencer o Paços de Ferreira, na Taça da Liga (amanhã, às 20h15), e os últimos treinos, após a pausa natalícia, têm sido sinónimo de muito trabalho físico no sentido de queimar os excessos.



O treinador quer estar na final four da competição e para que isso aconteça tem de fazer o mesmo resultado que o Leixões, com o qual divide a liderança do Grupo D. Mas Conceição quer depender apenas de si próprio. Para que isso aconteça, os dragões têm de vencer e por uma margem confortável. Os portistas têm dois golos de vantagem relativamente aos leixonenses.



O FC Porto treinou ontem no Olival e, mais uma vez, o brasileiro Otávio esteve ausente devido a uma lesão muscular.



Segundo a nota publicada no sítio dos portistas, o defesa Diogo Dalot também não integrou a sessão de ontem, por se encontrar a gozar um período de descanso juntamente com o plantel do FC Porto B.



O plantel da equipa às ordens de Sérgio Conceição volta a treinar pelas 11h00 de hoje, à porta fechada. Ontem, o presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, assinalou o seu 80º aniversário. Francisco J. Marques, diretor de comunicação do clube, aproveitou a ocasião para felicitar o líder dos azuis- -e-brancos e ainda enviar uma farpa ao rival Benfica. "Este homem ganhou – e fez-nos ganhar – tudo, mas mesmo tudo o que de realmente importante havia para ganhar. E sem nunca precisar de enviar um email. Parabéns, presidente, pelos 80 anos", escreveu Francisco J. Marques nas redes sociais.