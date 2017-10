Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragões valem mais que Leões

Sporting e FC Porto custam no total 334 milhões de euros. Azuis-e-brancos valem mais 18 milhões que a equipa leonina.

Por Mário Morgado Ribeiro | 01.10.17

O clássico de este domingo entre Sporting e FC Porto está avaliado em 334 milhões de euros na soma total dos dois plantéis. Mas é a equipa azul-e-branca a mais valiosa.



Os dragões valem cerca de 176 milhões, enquanto os leões rondam os 158, de acordo com o site Transfermarkt. Uma diferença de 18 milhões a favor dos portistas, apesar de não terem feito grandes contratações no último mercado (chegou o guarda-redes Vaná por um milhão), ao contrário do rival Sporting, que apostou forte na última janela de transferências.



Entraram Salin, Mathieu, André Pinto, Piccini, Coentrão, Ristovski, Battaglia, Bruno Fernandes, Mattheus Oliveira, Acuña e Doumbia. Apesar das muitas novidades nos leões, William Carvalho é o jogador mais caro do plantel sportinguista, mas é também o mais valioso de todos os que vão pisar o relvado de Alvalade: 25 milhões de euros. Seguem-se Gelson Martins (Sporting) e Danilo Pereira (jogador mais valioso do FC Porto), ambos situados nos 20 milhões de euros.



No plantel verde-e-branco, a destacar ainda Rui Patrício e Bas Dost, que valem 16 milhões de euros cada. Já Brahimi (18 milhões) e Óliver Torres (14), fecham o top 3 dos mais caros dos dragões.



Ainda que as duas equipas tenham atletas com selos milionários, há jogadores que não atingem os sete dígitos. Os guarda-redes do Sporting Romain Salin e Pedro Silva estão avaliados em 500 mil euros e 650 mil, respetivamente. Já o guardião azul-e-branco Vaná, vale 900 mil euros.