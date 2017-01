Duarte Vale perde final de pares no Open da Austrália

No quadro de singulares, em que era sexto pré-designado, Duarte Vale foi eliminado na quarta-feira, nos oitavos de final, pelo cipriota Menelaos Efstathiou, por 6-7 (2-7), 6-4, 6-4, depois de um longo encontro de duas horas e 31 minutos.



Apesar da derrota, este é o melhor resultado de Duarte Vale num torneio deste nível e poderá catapultá-lo para os 10 primeiros do 'ranking' de juniores, que combina os resultados de pares e singulares.No quadro de singulares, em que era sexto pré-designado, Duarte Vale foi eliminado na quarta-feira, nos oitavos de final, pelo cipriota Menelaos Efstathiou, por 6-7 (2-7), 6-4, 6-4, depois de um longo encontro de duas horas e 31 minutos.

O tenista português Duarte Vale, fazendo dupla com o neozelandês Finn Reynolds, perdeu esta sexta-feira a final de pares de juniores do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam do ano.Duarte Vale, de 18 anos, e Finn Reynolds foram derrotados pelo par formado por Yu Hsiou Hsu, de Taiwan, e o chinês Lingxi Zhao, quarto cabeça de série, por 6-7 (8-10), 6-4 e 10-5, em hora e meia de encontro.Esta foi a quarta final de Grand Slam da história do ténis português, todas em pares juniores, depois das três de Frederico Silva: duas ganhas com Kyle Edmund (US Open em 2012 e Roland Garros em 2013) e uma perdida ao lado Quentin Halys (US Open de 2013).