Duas medalhas para Portugal nos Surdolímpicos

Lutador Hugo Passos conquista medalha de prata e a judoca Joana Santos o bronze.

Por Lusa | 18:33

Portugal já tem duas medalhas nos Jogos Surdolímpicos, que estão a decorrer em Samsun, Turquia, graças ao lutador Hugo Passos, prata, e à judoca Joana Santos, bronze.



Hugo Passos, um dos mais experientes atletas na categoria -71 kg da luta greco-romana - quatro vezes campeão - foi até à final, para perder com o turco Muhamet Akdeniz. O combate foi suspenso, por lesão do luso, quando Akdeniz vá vencia por 4-0.



Joana Santos assegurou por sua vez a medalha de bronze nos -63 kg, ao derrotar no combate decisivo a turca Didem Erel por ippon.



No seu percurso até à final, Passos batera nas meias-finais o arménio Zhora Grigoryan, por 4-0, e nos quartos um atleta do Turquemenistão, Hojymyrat Azapov, por superioridade técnica, quando o marcador já ia em 8-0.



Já Joana Santos teve um percurso curioso, uma vez que começou com duas derrotas, ante a russa Elizaveta Trushchenko e a ucraniana Kateryna Shepeliuk.



Tudo se alterou depois, com vitórias sobre a sul-coreana Sun Hee Choi e a turca Didem Erel, ambos por ippon, garantindo assim a medalha de bronze.



A judoca lusa continuou assim a tradição de ganhar medalhas, já que foi a campeã em Taipé, há oito anos, e a vice-campeã em Sófia, há quatro.



Quanto a João Marques, esteve no contrarrelógio individual do ciclismo de estrada, para ser 36.º, com o tempo total de 1:23.43,2 horas.