Duelo entre Sporting e FC Porto: Liderança em jogo

Jesus diz que a única derrota da época foi contra a “melhor equipa do Mundo”. Conceição promete luta e brinca com a confiança de Jorge Jesus.

Por Filipe António Ferreira e Sérgio Pereira Cardoso | 01.10.17

Jorge Jesus mostrou este sábado muita confiança para o duelo de hoje com o FC Porto e nem mesmo a derrota com o Barcelona a meio da semana para a Champions rouba ao técnico do Sporting motivação: "A única derrota que temos é só contra a melhor equipa do Mundo. Acho que não retira o que temos feito até hoje."



Sobre o amigo e técnico adversário Sérgio Conceição, só elogios. "Gosto muito do Sérgio, sou muito amigo dele. No futebol não há certezas absolutas, mas sim confiança (...). Se calhar, melhor do que eu só ele é que conhece as ideias melhor. Ele é que conhece melhor as minhas ideias, depois de mim", deixou escapar o treinador dos leões.



Jesus garante que o jogo a meio da semana não vai influenciar a partida de hoje. "É um clássico, duas equipas que começaram o campeonato muito bem, penso que ambas querem vencer. Na minha opinião será um jogo com muita intensidade e bem jogado. Houve um jogo a meio da semana para as duas equipas, desde então foi mais de recuperação, mas o nosso foco é fazer um excelente jogo, sempre a pensar na vitória e respeitando o adversário", garantiu.



O técnico voltou ao tema da Champions para destacar a prestação da defesa leonina: "Apesar de o jogo da Taça da Liga ser importante, temos é de contabilizar a marcação de golos, ou o sofrer golos, nos jogos do campeonato e para a Champions. E aí, é verdade, fizemos um golo e com o Barcelona não conseguimos fazer nenhum. Por aí, não se põe a ideia de fazer golos, e podia até sofrer muitos porque com o Barcelona leva-se um ‘cabaz’ e nós não levámos. Por isso, a equipa está bem e no caminho certo." Jorge Jesus desvalorizou ainda a sequência de três jogos consecutivos sem vencer (Marítimo, Moreirense e Barcelona).



Determinação e ambição. São estas as promessas de Sérgio Conceição para o clássico de hoje frente ao Sporting, uma estreia para o treinador do FC Porto, que ironizou e brincou com a confiança demonstrada por Jesus depois da derrota (0-1) com o Barcelona.



"Eu até estive a pensar se devíamos ir a Lisboa ou não. No final do jogo do Sporting, ouvi o Jorge Jesus dizer que ganhava ao FC Porto. Disse aos jogadores que, se calhar, nem valia a pena dar despesa ao clube. Mas nós temos essa dúvida na cabeça e queremos inverter essa ideia", referiu o técnico. "Digo isto em tom de brincadeira, claro! Vocês sabem a simpatia que tenho pelo Jorge Jesus. Sei como é que ele é depois de jogos bem conseguidos", esclareceu.



Sérgio Conceição dá um ligeiro favoritismo a quem atua em casa, contudo, vê vantagens no papel de visitante. "Jogar em Alvalade ou na Luz tem de ser tão motivador como jogar no Dragão. O público, a assobiadela... esse desafio de estar em casa do inimigo é uma maravilha. Os jogadores têm de sentir isso, de ter esse caráter, é a base para se ganhar. Não estou a dizer que temos de ser arrogantes, temos de olhar com respeito para uma equipa que tem muita qualidade", acrescentou.



O treinador diz que o clássico não lhe tira o sono - "tiram-me os meus filhos, que têm estado doentes" -, mas admite que triunfar hoje seria um grande impulso. "O Sporting poderia ficar a cinco pontos e o Benfica a cinco ou mais, dependendo do jogo na Madeira. Seria importante, mas que de nada valeria se depois não déssemos continuidade.



O campeonato está no início", vincou, desvalorizando o facto de os leões terem investido mais do que os dragões: "Se calhar, comprámos menos porque tínhamos em casa. Temos o melhor grupo do campeonato nacional, sem dúvida."