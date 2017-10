Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duelo Messi e Ronaldo continua no Mundial da Rússia

Português e argentino podem disputar a prova empatados no número de Bolas de Ouro.

Por João Pedro Óca | 01:30

O mundo do futebol respirou de alívio quando viu Portugal e Argentina assegurarem a qualificação para o Mundial nos jogos decisivos. Ronaldo e Messi, os dois melhores jogadores da atualidade, marcam presença na Rússia em 2018 e vão à conquista do maior título que lhes falta no palmarés a nível coletivo.



O craque português chega à Rússia com o estatuto de campeão da Europa e muito provavelmente com a coroa de melhor jogador do Mundo em 2017. CR7 prepara-se para igualar o número de Bolas de Ouro de Messi (5) e o mais provável é que os dois extraterrestres cheguem ao Mundial empatados nesse duelo individual. Um aliciante extra.



De resto, a influência dos dois ficou provada nas respetivas caminhadas para o Mundial. Ronaldo não marcou à Suíça, mas fez 15 golos em nove jogos na qualificação e Messi apontou sete em dez encontros. Apesar de ter sido criticado pelo percurso periclitante dos argentinos até à fase final, o avançado do Barcelona apareceu na hora H para marcar três golos na vitória por 3-1 no jogo decisivo com o Equador.



Na Argentina, voltou a ser "herói" e foi tratado como "deus" pelos colegas e por Jorge Sampaoli. "Messi não deve um Mundial à Argentina, o futebol é que deve um Mundial a Messi", disse o selecionador argentino.



Ronaldo, de 32 anos, e Messi, de 30, vão disputar o quarto Mundial das suas carreiras e serão os rostos da mais prestigiada competição do Planeta. O português, que soma 25 títulos coletivos, e o argentino, que conquistou 32, procuram aquele que será, certamente, o mais saboroso de celebrar.



Portugal será um dos oito cabeças de série

A seleção de Portugal é cabeça de série no sorteio da fase final do Mundial de futebol, marcado para 1 de dezembro. Um estatuto que afasta do caminho, na primeira fase da competição, as restantes sete seleções igualmente cabeças de série, que são a Alemanha (campeã do Mundo), Rússia (organizador), Argentina, Brasil, França, Bélgica e Polónia.



Ainda assim, a seleção nacional, que é 3ª no ranking mundial elaborado pela FIFA e é determinante na atribuição desta listagem, pode encontrar pelo caminho na fase inaugural adversários muito fortes. Desde logo a Espanha. Mas também seleções como Inglaterra, Uruguai, Colômbia ou México, que farão parte do pote 2 no sorteio, em Moscovo. Também a Itália pode ainda entrar neste grupo, pois ainda tem possibilidades de garantir o apuramento pela via do play-off, que se realiza entre os dias 9 e 14 de novembro.



Neste momento são conhecidos os nomes de 23 dos 32 finalistas. Faltam por isso apurar nove seleções, pelo que nos restantes potes há situações por definir. Por agora, Islândia, Costa Rica, Egito e Irão (cujo selecionador é Carlos Queiroz) fazem parte do pote 3. Sérvia, Nigéria, Japão, Panamá, Coreia do Sul a Arábia Saudita estão no pote 4.



Ilustres ausentes do Mundial 2018

Gareth Bale (País de Gales), Arturo Vidal e Alexis Sánchez (Chile), Robben (Holanda), Aubameyang (Gabão), Dzeko (Bósnia) e Mahrez (Argélia) são alguns dos grandes nomes do futebol que irão falhar a presença no Mundial do próximo ano.



PORMENORES

Liga das Nações da UEFA

Portugal integra a Liga A das Nações da UEFA, juntamente com Argentina, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Suíça, Itália, Polónia, Islândia, Croácia e Holanda. Estas seleções serão divididas em quatro grupos de três equipas com os vencedores a seguirem para a fase final da nova competição, com final em junho de 2019.



Espanha-Portugal

Falta apenas a oficialização das respetivas federações mas tudo indica que Portugal e Espanha vão defrontar-se em Madrid, no novo estádio do Atlético (Wanda Metropolitan), em novembro, por ocasião das datas impostas pela FIFA (9 a 14) para jogos de seleções.