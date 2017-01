Duelo minhoto na final da Taça da Liga

"Não acredito que nenhum técnico no Mundo jogue uma final a pensar em gestão do plantel. Se o fizer, internem-me. Vamos disputar uma final e temos a possibilidade de juntar um troféu ao museu", afirmou Jorge Simão, técnico dos bracarenses. António Salvador, presidente do Sp. Braga, garante que é necessário ter "todo o respeito pelo adversário" e expressou o seu desagrado caso a vitória na prova dê acesso às competições europeias. "Não é admissível uma equipa chegar a janeiro, vencer a Taça da Liga e já estar apurada para a Liga Europa", referiu.

A Taça da Liga regista pela primeira vez na história a ausência de um dos três grandes na final, que hoje opõe o Sp. Braga ao Moreirense, num verdadeiro duelo minhoto.Os bracarenses somam a segunda presença na final da competição – em 2012/13 venceram o FC Porto (1-0), com um golo de Alan, através de uma grande penalidade. Já os comandados de Augusto Inácio estão na final da prova pela primeira vez, numa notável caminhada, em que deixaram para trás o FC Porto, na fase de grupos, e o Benfica, detentor do título, nas meias-finais."Confiança temos de ter. Mas temos de ser realistas. O favoritismo está todo do lado do Sp. Braga. Mas nós temos as nossas armas e vamos tentar fazer mais uma surpresa amanhã [hoje]", revelou Leandro Mendes, treinador-adjunto do Moreirense.