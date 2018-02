Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duelo Real Madrid-PSG vale 1579 milhões

Valor de mercado do plantel do Real Madrid ascende a 822,5 milhões de euros, contra 756,5 milhões do PSG.

Por Mário Pereira | 08:21

Real Madrid contra PSG. Cristiano Ronaldo versus Neymar. Mas há ainda Bale e Mbappé. Tony Kroos e Cavani. Isco e Verratti. Sergio Ramos e Di María. Asensio e Draxler. Benzema e Rabiot. E por aí fora.



O jogo desta noite (19h45) no Estádio Santiago Bernabéu, referente à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre os colossos espanhol e francês, faz parar o mundo do futebol. Pela quantidade de estrelas que irá estar em campo. Mas também pelo impacto dos números. E os números são... estratosféricos.



A soma do valor de mercado dos dois plantéis ascende a 1579 milhões de euros, dados do site transfermarkt. Ligeira vantagem para o Real Madrid, com um agregado de 822,5 milhões de euros. Contra 756,5 milhões do Paris Saint-Germain.



A nível individual, o rei da festa é Neymar. O jogador brasileiro da formação parisiense está cotado em 180 milhões de euros. Cristiano Ronaldo vale 120 milhões.



A diferença de valores tem a ver com a idade: Neymar tem 26 anos, CR7 já vai nos 33. Também Mbappé (PSG) tem como cotação 120 milhões. Hoje se verá se serão os milhões a fazer a diferença.



"Não é CR7 contra Neymar"

"São dois grandes jogadores, mas este duelo é Real Madrid contra PSG, não Cristiano Ronaldo contra Neymar", garantiu ontem Zinedine Zidane, técnico da equipa espanhola, no lançamento do jogo de hoje.



O treinador francês recusa encarar esta eliminatória como uma final... para si. "Não acho que o meu futuro dependa deste jogo. Não penso nisso", diz Zidane, em alusão à péssima campanha doméstica do Real Madrid.