Dupla letal conquista cidade berço

Aboubakar e Soares construíram o triunfo portista e mostraram que podem fazer muitos estragos aos adversários.

Por Mário Figueiredo | 24.07.17

O FC Porto conquistou ontem o troféu Cidade de Guimarães, com golos do regressado Aboubakar e de Soares.Sérgio Conceição entrou em campo com um 4x4x2 bem definido.O lateral direito Ricardo parece ter ganho o lugar a Maxi Pereira, mas é no ataque que está o trunfo do técnico. Aboubakar e Soares prometem, para já, começar a destruir as defesas adversárias.É certo que os vimaranenses foram ingénuos nos dois golos, mas a verdade é que os atacantes portistas não vacilaram na hora de marcar.Aboubakar aproveitou um mau passe de Rafael Miranda e uma escorregadela de Moreno para arrancar em direção à baliza e fazer o 1-0.Cinco minutos depois, foi a vez de Josué deixar passar uma bola e Soares arrancar para o 2-0. Antes, aos 16 minutos, já tinha atirado à trave.O V. Guimarães entrou nervoso no jogo e os dois golos do FC Porto resultaram de dois erros infantis.O novo relvado não justifica as falhas de Rafael Miranda e Moreno no primeiro golo e de Josué no segundo. Pedro Martins tem muito trabalho pela frente até à Supertaça com o Benfica no dia 5 de agosto.