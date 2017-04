“Dupla vencedora” em projeto ambicioso

A apresentação da equipa e do carro ocorreu esta sexta-feira no concessionário da Seat, em Braga.

Manuel Gião e Ricardo Gomes juntam forças para disputar o TCR Ibérico e o TCR Espanha ao volante de um Seat Leon preparado pela Vettra Motorsport, abraçando um projeto ambicioso que visitará as principais pistas da península.A marca espanhola fala de uma "dupla vencedora", que vai disputar estas exigentes competições já a partir deste mês. A primeira etapa do TCR Ibérico realiza-se no Autódromo do Estoril nos próximos dias 29 e 30."Sempre defendi que devíamos ter uma competição com esta dimensão", afirmou Manuel Gião, que teceu rasgados elogios ao seu novo companheiro, Ricardo Gomes.