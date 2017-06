Durant e Warriors campeões da NBA

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

Os Golden State Warriors recuperaram o título de campeões da NBA (liga profissional de basquetebol dos EUA), após vencerem no jogo 5 da final à melhor de 7 os Cleveland Cavaliers (129-120), anteriores detentores do cetro. A final terminou com o desfecho de 4-1.Kevin Durant, jogador que na época passada trocara os Oklahoma City Thunder pelos Warriors, foi eleito MVP (melhor jogador) das finais. E ganhou finalmente o título que tanto ansiava e que o levou a optar por uma equipa ‘já feita’ e com enorme poderio.Entretanto, os Warriors anunciaram indisponibilidade para serem recebidos na Casa Branca, por Donald Trump, na habitual homenagem aos campeões da NBA.