“É impossível dar descanso ao ‘Ibra’”

O regresso do defesa Chris Smalling ao lote dos eleitos é a grande novidade entre os ‘red devils’, que continuam sem poder contar com os lesionados Bailly, Luke Shaw e Mkhitaryan.

"É impossível dar descanso ao Ibrahimovic nesta fase da época. Vai jogar amanhã [hoje com o West Bromwich, 17h30, Sport TV 1] e depois tem uma semana para descansar", disse esta sexta-feira José Mourinho, treinador do Manchester United.O português reconheceu a importância do jogador sueco, de 35 anos, mas reconheceu que não pode "fazer 60 jogos por temporada".José Mourinho tem um desejo para o que falta de 2016: "vencer os três jogos de forma a deixar a equipa numa boa posição para a segunda metade da Liga."