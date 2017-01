"É ponto de honra ser campeão no Sporting"

Sobre as causas do desaire desta época, Jesus aponta como motivos principais as arbitragens e a "saída de jogadores fundamentais na estrutura". "Fomos obrigados a ir ao mercado contratar jogadores que demoraram na adaptação e os resultados menos bons envolveram-nos nesta falta de confiança", referiu, acrescentando que o "coração da equipa" era muito forte com William Carvalho, Adrien Silva e João Mário, mas que este ano os dois primeiros "não renderam o mesmo" e houve uma "desvalorização da qualidade".Contudo, o treinador recusa "atirar a toalha ao chão". "Enquanto for matematicamente possível, eu e os jogadores acreditamos no título."Jesus admite que "está fora de questão sair do Sporting" e fala em tentativas para dividir o presidente e o treinador. "Há uma estratégia dos rivais para desvalorizar e denegrir a imagem. Estamos juntos", esclareceu, lembrando: "Bruno de Carvalho tem sido incómodo para os rivais e desde a minha contratação ainda pior."