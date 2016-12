Ederson segura triunfo dos encarnados

-----



Positivo: Bom regresso de Jonas

Ao fim de quase quatro meses a recuperar de uma lesão e de um problema de saúde, Jonas regressou com fome de bola e a jogar bem. Criou mais perigo em 15 minutos do que Rafa ou Guedes em 90.



Negativo: Tocantins

Teve duas excelentes oportunidades e desperdiçou-as: na primeira, só com Ederson pela frente, conseguiu acertar-lhe no braço direito; na segunda, isolado e com a baliza a dois metros, cabeceou ao lado.



Arbitragem: Uma dúvida

Acertou no penálti que ditou o golo do Benfica. Dúvidas num lance em que Rafa, na área, centrou na direita e a bola parece ter sido desviada pelo braço de Ailton. No resto do tempo, não teve erros com influência no resultado.



Ederson - Duas excelentes intervenções a segurar o empate no melhor momento do Estoril. Tirou o golo a Tocantins (71’) de forma soberba e esticou-se para travar bomba de Alisson (77’).



Nélson Semedo – Deu profundidade ao flanco e foi um dos que mais desequilibraram. Belo passe para Cervi cavar o penálti decisivo.

o Luisão – Escorregou no lance em que Tocantins se isolou. De resto, seguro e eficaz. Incrível falhanço, de cabeça, na área adversária, aos 14’.



Lindelof – Alguns cortes vistosos e crucial na hora de cerrar fileiras.



André Almeida – Quase sempre bem, quer a defender, quer a apoiar o ataque. É certinho e dá conta do recado.



Fejsa – Procurou equilibrar, mas sem critério no passe.



Pizzi – Jogo para esquecer. Definiu mal vários lances e a equipa ressentiu-se. Só o perigo nas bolas paradas para salvar a (rara) pobre exibição.



Cervi – Começou perdido no flanco direito, mas melhorou no esquerdo. Bom movimento para ganhar a grande penalidade que valeu os três pontos.



Rafa – A qualidade está lá, a intenção também, mas ontem não passou disso. Deu quase sempre um toque a mais.



Gonçalo Guedes – Esforçado, mas pouco esclarecido. Quase marcou aos 6’.



Jiménez – Classe e frieza na hora de decidir. Longe da baliza, quando a equipa precisava de uma referência. Belo remate de trivela, aos 14’.



Mitroglou– Pouco em jogo.



Jonas – Duas oportunidades de golo em 15’. Tudo dito.



Samaris – Para segurar.







Na parte final, o Benfica cresceu e Moreira teve de se aplicar a remates de Pizzi e do regressado Jonas, que ainda teve um cabeceamento que saiu muito perto do alvo. Já em período de descontos, o Estoril teve um ataque rápido e ganhou um canto. A bola chegou a Eduardo, que desviou para Tocantins, sem oposição e à boca da baliza, cabecear ao lado.

72.7% Muito satisfeito

O Benfica venceu ontem o Estoril, por 1-0, num jogo em que justificou o triunfo, pois foi a equipa que criou mais oportunidades, embora a exibição, na globalidade, tenha sido fraca. Já o Estoril só despertou para tarefas ofensivas continuadas depois de sofrer o golo e só não chegou ao empate porque uma mão milagreira de Ederson salvou um remate do isolado Tocantins e, já nos descontos, o mesmo jogador, a dois metros da baliza, cabeceou ao lado, após um canto.Os encarnados entraram a pressionar e a ter bola e logo aos 6 minutos criaram uma ocasião de perigo: André Almeida centrou da esquerda, Rafa deixou passar para Gonçalo Guedes, na área, atrapalhar-se com a presença de Diogo Amado e rematar ao lado. Apesar de dominar, o Benfica não mostrava ideias que perturbassem a defesa canarinha e só na sequência de bolas paradas lhe criava dificuldades. Foi o que sucedeu aos 14’: após dois cantos, Jiménez atirou forte para boa defesa de Moreira e, logo a seguir, Luisão, solto na área, cabeceou por cima. A partir dos 30 minutos, o Estoril subiu um pouco as linhas e pregou um valente susto aos encarnados num livre de Eduardo Teixeira para Bruno Gomes, em fora de jogo, cabecear ao poste. Antes do intervalo, Rafa recebeu duas vezes a bola na área em boa posição. Mas fez fintas a mais e foi desarmado.A segunda parte começou com um Benfica pouco incisivo e um Estoril a defender-se com unhas e dentes. Até que, aos 61 minutos, Cervi entrou na área, sentou Ailton que, ao cair, travou com o braço o centro do argentino. Penálti claro que Jiménez converteu com classe: paradinha, Moreira para um lado e bola, devagar, para o outro. Assim que se apanhou a perder, o Estoril foi para o ataque e, aos 70’, Eduardo isolou Tocantins, que rematou logo, valendo ao Benfica a monumental intervenção de Ederson. No minuto 77, Ederson voltou a brilhar ao desviar por cima da barra um estouro frontal de Alisson.