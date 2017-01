Edinho dá a vitória aos sadinos frente ao Belenenses

À passagem da meia hora, Zé Manuel surge na área do Belenenses e assiste Edinho para o primeiro golo do jogo.Na segunda parte, o Belenenses entrou com um ritmo mais forte, à procura do golo do empate, mas acabou por ser o V. Setúbal a fazer o segundo, e de novo por Edinho. João Amaral cobrou o livre e o internacional português surgiu entre os centrais a bisar na partida.A perder por 2-0, Quim Machado mexeu na equipa e o golo acabaria por surgir de um jogador lançado na segunda parte. Tiago Caeiro brilhou com um pontapé de bicicleta e estabeleceu o resultado final (2-1).Com esta vitória, os sadinos subiram ao sétimo lugar, com 25 pontos. Já o Belenenses mantém o 12º posto, com 20.