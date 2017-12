Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘El clásico’ de 1,5 mil milhões de euros

Jogadores do Real Madrid avaliados em 743 milhões de euros no total. Barcelona em 706 milhões.

Por Mário Morgado Ribeiro | 10:39

O clássico mais caro do Mundo. É assim que o jogo entre Real Madrid e Barcelona, hoje, às 12h00 (Sport TV 2), é apelidado em Espanha. Só os plantéis das duas equipas estão avaliados em cerca de 1,5 mil milhões de euros conjuntamente: merengues em 743 milhões e catalães em 706. Fora tudo o que envolve direitos televisivos e patrocínios, etc.



A hora escolhida para o encontro chegou a ser questionada, mas tem um motivo. É que o meio-dia em Portugal coincide com o horário nobre na Ásia (19h00 na China e 20h00 no Japão). Uma das regiões do Mundo que reúnem mais telespectadores para este jogo de um total estimado de 650 milhões. O duelo que opõe Ronaldo a Messi será visto em 182 países.



José María Gay de Liébana, especialista em economia desportiva, diz que a Liga espanhola gera lucros que podem chegar aos 15 mil milhões. Isto representa 1,5% do PIB daquele país. Liébana acredita que só o ‘El Clásico’ entre ‘blancos’ e ‘culés’ contribui com "várias centenas de milhões de euros" para o valor total.



Para não deixar fugir ainda mais o líder Barcelona (42 pontos, mais 11 do que o Real), Zinedine Zidane vai poder contar com Cristiano Ronaldo. O técnico garantiu ontem que o português está a "cem por cento", depois de ter trabalhado toda a semana à parte da restante equipa. Só ontem treinou sem limitações. CR7 deverá fazer parte do trio atacante, juntamente com Benzema e Isco.



Já Ernesto Valverde, treinador do Barça, convocou André Gomes e Nélson Semedo, que devem começar no banco.