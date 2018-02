Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Ele está feliz mas quer jogar”, diz o representante de Soares

Josivaldo Alves diz que Tiquinho procura regularidade no 11 do FC Porto.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:49

Soares está feliz pelo jogo, pelo golo e pela vitória [frente ao Sporting, 1-0, para as meias-finais da Taça de Portugal], e só quer continuar a jogar. É difícil para o treinador escolher um, mas ele está motivado. É cuidar de não ter recaída da lesão e dar sequência", disse ao CM Josivaldo Alves, representante do avançado do FC Porto.



"Antes da lesão [no início da época], ele era titular. Depois, tem de entender que o companheiro ganhou o lugar. O Soares é um ser humano e às vezes erra, mas a câmara também filmou aquilo [protesto em Braga, na Taça da Liga]. Não era direcionado ao treinador, antes à situação de ter de sair. As pessoas nem sempre fazem a leitura correta", acrescenta um dos grandes responsáveis pela evolução futebolística do brasileiro.



Josivaldo confirma que Soares gera interesse no Brasil e na China, porém, o Dragão "é o melhor caminho".



"O Corinthians abriria uma chance para jogar na seleção, há uma brecha na posição 9. Mas o correto é ficar no FC Porto para mostrar a sua qualidade e todos ficarem contentes. O FC Porto, com ele a titular, até o pode vir a vender mais caro", frisou, argumentando pelo lugar no 11: "Soares tem um pouco mais de qualidade, apesar de Aboubakar ser muito eficiente e inteligente. É a minha opinião, claro. Eu sou eu, o treinador é o treinador".