Elias confirmado no Atlético Mineiro

O Atlético Mineiro confirmou esta sexta-feira a contratação de Elias, jogador que não fazia parte das contas do treinador do Sporting Jorge Jesus.O clube brasileiro paga 2,5 milhões de euros por 70% do passe do médio brasileiro, valor a que acresce um milhão de euros caso o jogador seja campeão.O Sporting anunciou também a venda de Elias, num negócio em que a SAD 'leonina' fica detentora de 30 por cento do passe do futebolista.Além de Elias, a SAD 'verde e branca' anunciou, igualmente em comunicado, a cessação do contrato de empréstimo com o Boca Juniors do também médio argentino Marcelo Meli, que se transferiu para os argentinos do Racing Club.