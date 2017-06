Eliseu apontado à Turquia

Bruno Fernandes é verde e branco. Bem vindo! pic.twitter.com/2Uy74bfzlW — João Mesquita (@jmcmesquita) 26 de junho de 2017

Os turcos doe doestão na corrida pela contratação de, o defesa esquerdo que está em final de contrato com o. Oavança que os encarnados estaõ interessados em renovar com o jogador de 33 anos, mas não fecham a porta a uma saída.chegou esta segunda-feira a Lisboa para assinar com oO jogador daesteve ao serviço dos Sub-21 de Portugal e vai ingressar em Alvalade. Apesar de não ter prestado declarações, o atleta já se deixou fotografar com os adeptos envergando o cachecol do Sporting.quer sair doe ficar, definitivamente, no, onde fez a última época por empréstimo. O defesa central holandês tem contrato até final da época 2017/2018, mas oavança que o jogador não quer regressar ao dragão.é mesmo uma prioridade dopara a próxima temporada com os franceses disponíveis a chegar aos 30 milhões de euros para convencer o Benfica a vender o jogador de 27 anos, apurou oA imprensa francesa de ontem anuncia mesmo que, nos próximos dias, Andoni Zubizarreta, diretor do Marselha, poderá deslocar-se a Lisboa para tentar convencer os dirigentes da equipa encarnada.acredita que vai sair doe até já se despediu de algumas pessoas do clube, apurou o. O extremo, que está ao serviço da seleção nacional, fez questão de se despedir de algumas pessoas do clube leonino assumindo que já não regressará a Alvalade. Situação que leva a crer que já tenha assinado um pré-acordo com um dos pretendentes.- Sérgio Conceição aprecia as qualidades de, avançado camaronês doque esteve emprestado ao Besiktas, da Turquia, e acredita que pode convencer o jogador a ficar, o que promete ser uma missão bem complicada. Aboubakar sente que foi desrespeitado pelo clube e, em várias declarações públicas, assegurou que "jamais" voltaria a atuar pelos azuis-e-brancos. Uma garantia que Sérgio Conceição quer revogar.