Eliseu recusa 3,5 milhões e renova com o Benfica

Lateral de 33 anos rejeitou propostas mais vantajosas da Turquia e continua até 2018.

Por António Martins Pereira e João Pedro Óca | 08:19

O coração falou mais alto do que o dinheiro no momento de Eliseu renovar contrato por uma época com o Benfica. O lateral de 33 anos recebeu outras propostas mais vantajosas financeiramente, mas optou por continuar na Luz.



Ao que o CM apurou, clubes turcos acenaram com um contrato a rondar os 1,7 milhões de euros brutos por duas temporadas (total de 3,5 milhões), mas Eliseu não se mostrou interessado em mudar de ares e acertou a renovação há alguns semanas. Ontem tornou-se oficial.



"Falou-se de muitos clubes, mas tanto eu como o Benfica tínhamos apenas um objetivo: o de Eliseu continuar. Quero retribuir a confiança que o Benfica me está a dar", disse, à BTV, o defesa que se notabilizou no festejos do ‘tetra’ aos comandos de uma vespa: "Prego a fundo, mas com cautela. Sabemos que o campeonato vai ser difícil e intenso."



O CM sabe que Eliseu vai manter o salário de 1,4 milhões de euros brutos por ano, ou seja, um valor muito inferior ao que poderia ganhar na Turquia, onde a carga tributária é de 15 % (em Portugal é de 45%).



Feitas as contas, se Eliseu tivesse acertado a mudança iria receber mais de 3 milhões líquidos em duas épocas.



Durante o processo, Eliseu comunicou ao seu empresário Carlos Gonçalves a intenção de continuar na Luz e, durante as férias, após a participação na Taça das Confederações, não se mostrou nada recetivo a ouvir outras propostas, chegando a manter-se incontactável.