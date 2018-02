Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Elite do BMX regressa ao parque da juventude

Cerca de 100 atletas participam nas primeiras etapas da Taça de Portugal de BMX Race, em Portimão.

Por Rui Pando Gomes | 08:33

A elite do BMX vai regressar no próximo fim de semana ao parque da juventude, em Portimão, durante as duas primeiras etapas da Taça de Portugal de BMX Race. Em prova vão estar os melhores atletas da modalidade.



A competição é organizada pelo Clube Bicross de Portimão e integra o programa da iniciativa Março Jovem, promovida pela Câmara de Portimão. Ao que o CM apurou, a competição da categoria homens +17, que engloba os atletas juniores, sub-23, elites e masters será a mais disputada.



Em prova, num total de cerca de 100 atletas, vai estar o campeão nacional de elites, Carlos Rosado, que terá a concorrência dos pupilos formados por si no Clube Bicross de Portimão, assim como do campeão nacional de juniores, Marco Albano, ou do vencedor da final da liga espanhola LBR, Yuri Capetini. Em prova vai estar ainda o algarvio Hugo Martins, número 4 a nível mundial na categoria de mais de 40 anos.



"Nos últimos dois anos não conseguimos organizar provas nacionais devido à opção, por parte da Federação Portuguesa de Ciclismo, de as realizar em pistas mais recentes, com traçados mais modernos e com melhores condições. Este ano, com o argumento do bom trabalho que temos feito na escola de BMX e de os nossos atletas se terem consagrado campeões nacionais nos dois escalões de topo, conseguimos trazer a Taça de Portugal para Portimão", assumiu ao CM David Ribeiro, vice-presidente do Clube Bicross de Portimão, que considera ser "muito importante" atrair provas deste género para Portimão para "divulgar a modalidade e trazer mais praticantes e apoios para o clube".