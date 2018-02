Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Embaixada da Argentina junta rivais em Lisboa

Águias e Leões unidos uma tarde. “É um duelo na Liga”, diz Cervi.

Por Pedro Neves de Sousa | 09:01

Os jogadores argentinos de Benfica (Eduardo Salvio e Franco Cervi) e Sporting (Rodrigo Battaglia e Marcos Acuña) foram ontem recebidos pelo embaixador da Argentina, Oscar Moscariello, em Lisboa.



A rivalidade entre os clubes foi um tema incontornável na cerimónia. "É um duelo entre argentinos na Liga", disse Franco Cervi.



Para além do discurso da praxe, o extremo das águias deixou ainda escapar algumas palavras sobre a atualidade do Benfica. "Estamos num momento importante da temporada, temos de trabalhar para repetir o que fizemos frente ao Rio Ave. Temos de estar concentrados no jogo com o Portimonense", salientou.



O compatriota, mas adversário, Rodrigo Battaglia pretendia falar mais do que as habituais palavras de circunstância. Mas a embaixada, que tinha indicações do Sporting para não o deixar falar de futebol aos jornalistas, alertou o médio, que ficou descontente.



Além dos jogadores de futebol, os hoquistas Carlos Nicolia, Facundo Navarro e Matias Platero marcaram igualmente presença na cerimónia.