Embaló perto do Manchester United

Transferência do jovem de 16 anos está praticamente fechada por 20 milhões de euros.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 08:21

O Manchester United está perto de garantir Úmaro Embaló, jovem de 16 anos atualmente ao serviço dos sub-19 do Benfica. Ao que o CM apurou, os encarnados intensificaram as negociações com o clube inglês nos últimos dias e a transferência, por uma verba a rondar os 20 milhões de euros, está praticamente fechada.



Esse é o valor do qual Luís Filipe Vieira não prescinde para libertar o jovem jogador e, por isso, os responsáveis do clube da Luz procuraram convencer os ingleses a cumprir as exigências do presidente.



O CM sabe que o United aceitou subir a parada por entender que Embaló tem uma enorme margem de crescimento. Perante o assédio de outros tubarões, os ‘red devils’ querem antecipar-se.



Porém, apesar dos esforços do United, o Leipzig ainda não desistiu de contratar o jovem e está disposto a satisfazer as premissas das três partes: jogador, Benfica e empresário.



Em janeiro último, Vieira, Embaló e o agente Catió Baldé viajaram para a Alemanha para fechar o negócio, mas a transferência falhou por divergências no salário do jogador e na comissão para o empresário.



O CM sabe que Embaló, internacional sub-17, vê com bons olhos a mudança para o United, treinado por José Mourinho.



PORMENORES

Seguir passos de CR e Nani

O United tem o hábito de ‘pescar’ talentos em Portugal. Em 2003 pagou 19 milhões ao Sporting por Ronaldo, em 2007 25 por Nani e em 2010 deu 9 milhões por Bebé (V. Guimarães).



Em destaque nos sub-17

Úmaro Embaló esteve em bom plano na Seleção sub-17 no Torneio Internacional do Algarve, que terminou ontem.



Capitão Luisão faz 37 anos

Luisão, capitão da equipa de futebol do Benfica, celebrou ontem o 37º aniversário.



O Benfica, através das redes sociais, assinalou a data com a publicação de um vídeo com alguns dos melhores momentos do jogador internacional brasileiro, desde a sua chegada à Luz em 2003.



Luís Horta coordenador

Luís Horta, antigo presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), é o coordenador da nova secção antidopagem criada dentro do departamento clínico que presta apoio ao futebol e a outras modalidades.



Horta dará apoio nas áreas de nutrição e de medicação.