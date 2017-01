Empate deixa água na boca da seleção nacional de futsal

Um conjunto com um misto de experiência e irreverência, liderado pelo mágico Ricardinho, vai atacar a fase de qualificação para o Europeu, de 8 a 11 de abril, no Grupo C contra a Roménia, Letónia e Finlândia.



"Estou extremamente satisfeito. Um jogo como este pode encaixar-se num contexto de uma meia-final de um Europeu ou de um Mundial", disse Jorge Braz. Já Ricardinho deixou o repto para a fase de qualificação. "Mais golos vão aparecer nessa altura", disse o número 10.



Antes do jogo, João Matos e Bebé foram homenageados por Fernando Gomes, presidente da Federação, pela 100ª internacionalização.



A equipa nacional voltou a mostrar argumentos para contrariar o poderio da Rússia. Mesmo com as muitas alterações promovidas pelo selecionador Jorge Braz ao longo do encontro, Portugal teve momentos de qualidade e brilhantismo que entusiasmaram os adeptos no Seixal. O duelo foi transmitido em direto na CMTV.

A seleção nacional de futsal terminou o estágio de preparação para a qualificação do Euro 2018 com um empate diante da Rússia (2-2).No segundo jogo frente à seleção vice-campeã mundial, Portugal adiantou-se no marcador logo aos 2 minutos por Bruno Coelho, mas um autogolo de Márcio permitiu aos russos empatar o jogo, aos 15’. E no minuto seguinte, Niiazov consumou a reviravolta, antes de Anilton (18’) empatar o jogo.Tal como tinha acontecido no jogo da passada sexta-feira, em que Portugal perdeu 3-2, o embate foi marcado pelo equilíbrio e intensidade entre duas das melhores seleções do Mundo.