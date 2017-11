‘Emplastro’ agredido em direto por adepto do Sporting

Agressão à cabeçada antes do Sporting-Juventus.

09:59

A noite de terça-feira em Alvalade ficou marcada pelo empate do Sporting frente à Juventus, mas outro episódio está a dar que falar. O famoso adepto Fernando, conhecido por ‘Emplastro’, conhecido por figurar sempre atrás dos jornalistas durante os diretos em jogos de futebol, foi agredido por um adepto do Sporting.

Tudo aconteceu durante um direto da Sport TV, antes do jogo da Champions. Quando o ‘Emplastro’ se colocou atrás do jornalista, que estava a relatar o ambiente vivido no estádio de Alvalade antes do jogo, um adepto com a camisola do Sporting investiu e agrediu Fernando à cabeçada.

O ‘Emplastro’ não se demoveu e continuou em frente à câmara, mas mostrou o seu desagrado para com a violência.