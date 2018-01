Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresa de Luís Filipe Vieira investigada

Caso não estará ligado às buscas ao gabinete de Mário Centeno.

08:24

A Inland, empresa imobiliária de Luís Filipe Vieira, presidida pelo filho do presidente do Benfica, está a ser investigada pelo Fisco desde 2016, ano em que foi alvo de uma inspeção tributária, avançou o Expresso.



O processo diz respeito ao empreendimento turístico Benagil, no Algarve, que tinha Isabel dos Santos como investidora.



O caso, que não estará ligado às buscas ao gabinete de Mário Centeno, seguiu para um tribunal arbitral.