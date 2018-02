Empresário de jogadores diz ter sido abordado por FCP para mentir sobre jogos viciados

César Boaventura diz estar "disponível para ser chamado pela PJ".

16:57

César Boaventura, representante de jogadores como Gabriel Barbosa e Lisandro, garantiu, numa publicação feita no Facebook e posteriormente editada, que foi "abordado por um administrador da SAD do FC Porto para mentir relativamente a jogos viciados ou comprados".



Mais tarde, o empresário retirou a referência ao clube portuense, confirmando apenas que foi abordado por "um clube", assegura o jornal Record.



Numa longa publicação, César Boaventura diz estar "disponível para ser chamado pela Polícia Judiciária", pois "até hoje" não teve "essa sorte". Quer fazê-lo para "falar das propostas indecentes" que lhe foram feitas por clubes que, garante, o difamaram não "não jogar na mentida deles".

"Trabalho no futebol de consciência tranquila, e a determinada altura vi-me difamado por indignos que vendem a alma acusando-me de coisas insólitas praticadas pelos mesmos", adiantou, falando de "palhaçada e difamação" e dizendo que "o dinheiro manda mais que o futebol".



"Nasci com humildade e dignidade, e sempre acreditei que no futebol existia gente pura e digna, o que infelizmente não é verdade", remata.